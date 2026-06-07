Трамп заявил, что не обещал американцам не начинать новых войн

Трамп также сообщил, что для этих целей создавал «сильнейшие вооруженные силы в мире». «Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? Я их создал», — приводятся слова американского президента.

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC заявил, что давал обещаний не начинать новых войн. Слова президента США передало 7 июня РИА Новости.

Трамп также сообщил, что для этих целей создавал «сильнейшие вооруженные силы в мире».

«Зачем бы я тогда создавал сильнейшие вооруженные силы в мире? Я их создал», — приводятся слова американского президента.

В публикации напомнили, что США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля. В апреле Вашингтон и Тегеран заявили, что прекращают огонь на две недели. Затем о возобновлении боевых действий не говорилось, однако США начали блокаду иранских портов.

Параллельно Иран и США ведут переговоры. Уточняется, что стороны все же обмениваются отдельными ударами. Американские военные объясняют атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.