Россиянам назвали сферы с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Отмечается, что в марте 2026 года средние зарплаты больше 200 тысяч рублей зафиксированы в пяти отраслях. Речь идет о сфере добычи нефти и газа, области информации и связи (по 226 тысяч рублей), производстве табачных изделий (218 тысяч), отрасли воздушного и космического транспорта (223 тысячи), а также финансовой и страховой сферах (314 тысяч). При этом, как уточнили в Росстате, средний размер зарплаты в марте составил 112 654 рубля.

Россиянам назвали сферы с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Об этом 7 июня сообщило ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в марте 2026 года средние зарплаты больше 200 тысяч рублей зафиксированы в пяти отраслях. Речь идет о сфере добычи нефти и газа, области информации и связи (по 226 тысяч рублей), производстве табачных изделий (218 тысяч), отрасли воздушного и космического транспорта (223 тысячи), а также финансовой и страховой сферах (314 тысяч).

При этом, как уточнили в Росстате, средний размер зарплаты в марте составил 112 654 рубля.