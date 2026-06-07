Российские ученые разработали инновационные методы лечения опухоли мозга

Отмечается, что ученые нашли аптамеры (синтетические молекулы ДНК), которые могут повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать миграции в здоровую ткань мозга. Кроме того, идет проработка терапии через перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, чьи молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки.

В России разработали инновационные методы для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы. Об этом РИА Новости рассказали в Минобрнауки.

Отмечается, что ученые нашли аптамеры (синтетические молекулы ДНК), которые могут повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать миграции в здоровую ткань мозга.

Кроме того, идет проработка терапии через перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, чьи молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки.