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Российские ученые разработали инновационные методы лечения опухоли мозга
Отмечается, что ученые нашли аптамеры (синтетические молекулы ДНК), которые могут повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать миграции в здоровую ткань мозга. Кроме того, идет проработка терапии через перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, чьи молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки.

В России разработали инновационные методы для диагностики и лечения опухоли мозга — глиомы. Об этом РИА Новости рассказали в Минобрнауки.

Отмечается, что ученые нашли аптамеры (синтетические молекулы ДНК), которые могут повысить чувствительность опухолевых клеток к лучевой терапии и препятствовать миграции в здоровую ткань мозга.

Кроме того, идет проработка терапии через перепрограммирование патогенных клеток с помощью коктейля GQ comby, чьи молекулы воздействуют на опухолевые клетки и превращают их в неопасные и неделящиеся здоровые клетки.