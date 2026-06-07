Ребенок получил травму на детской площадке в «Наташкином» парке

По словам рязанцев, инцидент произошел 6 июня в Верхнем городском саду. Отмечается, что ребенок упал с качели-вертушки на мальчика возрастом около пяти лет. «Он получил травму ноги. Вызвали скорую… Может быть пострадавшие откликнутся и кто-то добьется демонтажа этого ужасного „развлечения“. К этой вертушке страшно подходить и взрослому человеку, когда на ней дети любого возраста. Надеюсь, с мальчиком все будет хорошо, на вид — перелом голеностопа», — говорится в посте.

Ребенок получил травму на детской площадке в «Наташкином» парке. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам рязанцев, инцидент произошел 6 июня в Верхнем городском саду. Отмечается, что ребенок упал с качели-вертушки на мальчика возрастом около пяти лет.

«Он получил травму ноги. Вызвали скорую… Может быть пострадавшие откликнутся и кто-то добьется демонтажа этого ужасного „развлечения“. К этой вертушке страшно подходить и взрослому человеку, когда на ней дети любого возраста. Надеюсь, с мальчиком все будет хорошо, на вид — перелом голеностопа», — говорится в посте.

Официально информацию не комментировали, подробности уточняются.