После пожара три рязанские семьи лишились жилья, объявлен сбор средств

Пожар в селе Черная Слобода произошел ночью 5 июня. Сгорел трехквартирный жилой дом. Пострадали три семьи. Их жилища стали непригодны для проживания, было уничтожено имущество. «Оперативно были решены вопросы обеспечения жильем, одеждой и предметами первой необходимости граждан, обратившихся в администрацию», — заверили в ведомстве. 7 июня одна из пострадавших написала в редакцию РЗН. инфо. Она сообщила, что объявлен сбор средств для двух семей, третья отказалась. Перевод можно сделать по номеру +7 (900) 610-47-25 или карты 2202 2088 4120 3103 (Сбербанк). Получатель — Волосатова Евгения Сергеевна.

После пожара три семьи в Шацком округе лишились жилья, объявлен сбор средств. Об этом стало известно РЗН. инфо.

Пожар на улице Зеленой в селе Черная Слобода произошел ночью 5 июня. Сгорел трехквартирный жилой дом.

Как сообщили в администрации Шацкого округа, пострадали три семьи. Их жилища стали непригодны для проживания, было уничтожено имущество.

«Оперативно были решены вопросы обеспечения жильем, одеждой и предметами первой необходимости граждан, обратившихся в администрацию», — заверили в ведомстве.

7 июня одна из пострадавших написала в редакцию РЗН. инфо. Она сообщила, что объявлен сбор средств для двух семей, третья отказалась.

Перевод можно сделать по номеру +7 (900) 610-47-25 (Сбербанк) или карты 2202 2088 4120 3103 (Сбербанк). Получатель — Волосатова Евгения Сергеевна.

Напомним, на месте пожара работали четыре пожарные машины. Причины возгорания устанавливают. Пострадавших нет.

Фото: группа администрации Шацкого округа в «ВК».