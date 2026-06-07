После пожара три рязанские семьи лишились жилья, объявлен сбор средств

После пожара три семьи в Шацком округе лишились жилья, объявлен сбор средств. Об этом стало известно РЗН. инфо.
Пожар на улице Зеленой в селе Черная Слобода произошел ночью 5 июня. Сгорел трехквартирный жилой дом.
Как сообщили в администрации Шацкого округа, пострадали три семьи. Их жилища стали непригодны для проживания, было уничтожено имущество.
«Оперативно были решены вопросы обеспечения жильем, одеждой и предметами первой необходимости граждан, обратившихся в администрацию», — заверили в ведомстве.
7 июня одна из пострадавших написала в редакцию РЗН. инфо. Она сообщила, что объявлен сбор средств для двух семей, третья отказалась.
Перевод можно сделать по номеру
Напомним, на месте пожара работали четыре пожарные машины. Причины возгорания устанавливают. Пострадавших нет.
Фото: группа администрации Шацкого округа в «ВК».