В Рязанской области сгорел трехквартирный дом

Инцидент произошел ночью 5 июня в селе Черная Слобода Шацкого округа. На улице Зеленой загорелся жилой дом. На месте работали четыре пожарные машины. Причины возгорания устанавливают. Пострадавших нет.