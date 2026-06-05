В Рязанской области сгорел трехквартирный дом
Инцидент произошел ночью 5 июня в селе Черная Слобода Шацкого округа. На улице Зеленой загорелся жилой дом. На месте работали четыре пожарные машины. Причины возгорания устанавливают. Пострадавших нет.
В Рязанской области сгорел трехквартирный дом. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Инцидент произошел ночью 5 июня в селе Черная Слобода Шацкого округа. На улице Зеленой загорелся жилой дом. На месте работали четыре пожарные машины.
Причины возгорания устанавливают. Пострадавших нет.