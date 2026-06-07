Нутрициолог дала рекомендации желающим отказаться от сладкого

По словам нутрициолога Бирюковой, снижать количество сладкого в рационе нужно постепенно, без резких ограничений и пропусков приемов пищи. Она объяснила, что резкий отказ может привести к проблемам со сном, раздражительности, напряжению. Собеседница агентства посоветовала не просто исключать десерты и сладкие напитки, а выстраивать стабильный рацион. Как уточнила Бирюкова, в нем должны быть белок, сложные углеводы и клетчатка. Нутрициолог рекомендовала начинать день с полноценного завтрака и выбирать для перекусов сочетания белка и клетчатки, например, йогурт без сахара с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром.

Врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова дала рекомендации желающим отказаться от сладкого. Об этом 7 июня сообщило РИА Новости.

По словам Бирюковой, снижать количество сладкого в рационе нужно постепенно, без резких ограничений и пропусков приемов пищи. Она объяснила, что резкий отказ может привести к проблемам со сном, раздражительности, напряжению.

Собеседница агентства посоветовала не просто исключать десерты и сладкие напитки, а выстраивать стабильный рацион. Как уточнила Бирюкова, в нем должны быть белок, сложные углеводы и клетчатка.

Нутрициолог рекомендовала начинать день с полноценного завтрака и выбирать для перекусов сочетания белка и клетчатки, например, йогурт без сахара с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром.