Дом-корабль за полтора миллиона продают в Удмуртии

Дом-корабль за 1 450 575 рублей продают в коттеджном поселке села Ягул, расположенном в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito. Площадь одноэтажного дома — 158,1 м², участка — 10 соток. Он построен в 2022 году. В доме организована свободная планировка, выполнен косметический ремонт. Есть электричество, вода и отопление.

Дом-корабль с палубой и мачтами за 1 450 575 рублей продают в коттеджном поселке села Ягул, расположенном в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Avito.

Площадь одноэтажного дома — 158,1 м², участка — 10 соток. Он построен в 2022 году.

В доме организована свободная планировка, выполнен косметический ремонт. Есть электричество, вода и отопление.

Фото: Avito.