Житель Рязанской области получил условный срок за покупку наркотиков
Сасовский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба суда. Установлено, что мужчина приобрел наркотики через тайник «закладку» для личного потребления и хранил их у себя дома. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком и дополнительными обязанностями. Приговор пока не вступил в законную силу.
Сасовский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что мужчина приобрел наркотики через тайник «закладку» для личного потребления и хранил их у себя дома.
Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком и дополнительными обязанностями.
Приговор пока не вступил в законную силу.