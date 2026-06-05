Житель Рязанской области получил условный срок за покупку наркотиков

Сасовский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба суда. Установлено, что мужчина приобрел наркотики через тайник «закладку» для личного потребления и хранил их у себя дома. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком и дополнительными обязанностями. Приговор пока не вступил в законную силу.

Сасовский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что мужчина приобрел наркотики через тайник «закладку» для личного потребления и хранил их у себя дома.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему условное лишение свободы с испытательным сроком и дополнительными обязанностями.

Приговор пока не вступил в законную силу.