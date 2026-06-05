В Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА

Беспилотная опасность действует на территории Рязанской области с 02:10 5 июня. Жителей призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:27 в РСЧС предупредили о сохранении угрозы атаки.