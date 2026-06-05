В Рязанской области машина врезалась в столб, пострадали два человека

Авария произошла 4 июня, примерно в 20:40, в рабочем поселке Александро-Невский на улице Невского. Известно, что 40-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и наехал на опору стационарного уличного освещения. В результате происшествия водитель и его 71-летняя пассажирка получили травмы, они обратились за медпомощью. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанской области машина врезалась в столб, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

Авария произошла 4 июня, примерно в 20:40, в рабочем поселке Александро-Невский на улице Невского.

Известно, что 40-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Веста» не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и наехал на опору стационарного уличного освещения. В результате происшествия водитель и его 71-летняя пассажирка получили травмы, они обратились за медпомощью.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.