В Рязани снизили компенсацию за нарушение товарного знака производителем масла

Арбитражный суд Рязанской области решил спор между производителями масла по поводу товарного знака «Главмаслопром».
Молочный завод «Гиагинский» подал иск к компании «Торговый дом «Лига», требуя 1 миллион рублей за незаконное использование их товарного знака. Суд установил, что товарный знак истца включает в себя графический элемент в виде «стикера» с надписью «Главмаслопром», а также изображение школьницы с бутербродом.
В период с февраля по май 2025 года были зафиксированы случаи продажи масла, произведенного «Торговым домом «Лига», с обозначениями, похожими на товарный знак истца. Суд признал, что эти обозначения могут вводить потребителей в заблуждение, так как товары относятся к одной категории и имеют общего покупателя.
Учитывая характер нарушения, степень вины нарушителя, а также то, что ранее ответчик не допускал нарушение прав истца на товарные знаки, суд снизил сумму компенсации до 500 тысяч рублей.