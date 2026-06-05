Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
22°
Сбт, 06
22°
Вск, 07
22°
ЦБ USD 74.3 0.96 05/06
ЦБ EUR 86.27 1.15 05/06
Нал. USD 75.51 / 76.30 05/06 08:55
Нал. EUR 90.21 / 90.50 05/06 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
Вчера 14:57
628
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 2026 15:09
654
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 464
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
848
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани снизили компенсацию за нарушение товарного знака производителем масла
Арбитражный суд Рязанской области решил спор между производителями масла по товарному знаку «Главмаслопром». Молочный завод «Гиагинский» подал иск к компании «Торговый дом «Лига», требуя 1 млн за незаконное использование их товарного знака, который включает графический элемент «стикера» с надписью и изображение школьницы с бутербродом. С февраля по май 2025 года были зафиксированы продажи масла от «Торгового дома «Лига» с обозначениями, похожими на товарный знак истца. Суд признал, что эти обозначения могут вводить потребителей в заблуждение, так как товары относятся к одной категории. Учитывая характер нарушения и отсутствие предыдущих правонарушений со стороны ответчика, суд снизил компенсацию до 500 тысяч.

Арбитражный суд Рязанской области решил спор между производителями масла по поводу товарного знака «Главмаслопром».

Молочный завод «Гиагинский» подал иск к компании «Торговый дом «Лига», требуя 1 миллион рублей за незаконное использование их товарного знака. Суд установил, что товарный знак истца включает в себя графический элемент в виде «стикера» с надписью «Главмаслопром», а также изображение школьницы с бутербродом.

В период с февраля по май 2025 года были зафиксированы случаи продажи масла, произведенного «Торговым домом «Лига», с обозначениями, похожими на товарный знак истца. Суд признал, что эти обозначения могут вводить потребителей в заблуждение, так как товары относятся к одной категории и имеют общего покупателя.

Учитывая характер нарушения, степень вины нарушителя, а также то, что ранее ответчик не допускал нарушение прав истца на товарные знаки, суд снизил сумму компенсации до 500 тысяч рублей.