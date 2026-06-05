В Рязани снизили компенсацию за нарушение товарного знака производителем масла

Арбитражный суд Рязанской области решил спор между производителями масла по товарному знаку «Главмаслопром». Молочный завод «Гиагинский» подал иск к компании «Торговый дом «Лига», требуя 1 млн за незаконное использование их товарного знака, который включает графический элемент «стикера» с надписью и изображение школьницы с бутербродом. С февраля по май 2025 года были зафиксированы продажи масла от «Торгового дома «Лига» с обозначениями, похожими на товарный знак истца. Суд признал, что эти обозначения могут вводить потребителей в заблуждение, так как товары относятся к одной категории. Учитывая характер нарушения и отсутствие предыдущих правонарушений со стороны ответчика, суд снизил компенсацию до 500 тысяч.

Арбитражный суд Рязанской области решил спор между производителями масла по поводу товарного знака «Главмаслопром».

Молочный завод «Гиагинский» подал иск к компании «Торговый дом «Лига», требуя 1 миллион рублей за незаконное использование их товарного знака. Суд установил, что товарный знак истца включает в себя графический элемент в виде «стикера» с надписью «Главмаслопром», а также изображение школьницы с бутербродом.

В период с февраля по май 2025 года были зафиксированы случаи продажи масла, произведенного «Торговым домом «Лига», с обозначениями, похожими на товарный знак истца. Суд признал, что эти обозначения могут вводить потребителей в заблуждение, так как товары относятся к одной категории и имеют общего покупателя.

Учитывая характер нарушения, степень вины нарушителя, а также то, что ранее ответчик не допускал нарушение прав истца на товарные знаки, суд снизил сумму компенсации до 500 тысяч рублей.