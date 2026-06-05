В Рязани несколько улиц остались без холодной воды 5 июня

Ресурса не будет до 15:30 на улице: Касимовское шоссе д. 11а, 11б, 11 В. Также воду отключили до 16:00 по адресам: Гагарина 33, 33 корп.1. Разина 2; Скорбященский проезд 4 (МБУ ССВПД Ритуал), 8 (ГБУ РО ОКНД), 12 (Аварийно-ремонтная служба), 18 (Ритак), 16 (Инкассация); Спортивная 1 (Магазин), 7 (ГБУ РО ОСПК); Старообрядческий проезд 1а (Омега-центр) 5 ((Рязанский ЦСМ), 5а (Приокский ЦСМ, Испытательная лаборатория), 9, 11; Чайкиной 4, 6, 13.