Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
22°
Сбт, 06
21°
Вск, 07
22°
ЦБ USD 74.3 0.96 05/06
ЦБ EUR 86.27 1.15 05/06
Нал. USD 75.51 / 76.30 05/06 11:57
Нал. EUR 90.26 / 89.90 05/06 11:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
Вчера 14:57
782
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 2026 15:09
672
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 479
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
857
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани несколько улиц остались без холодной воды 5 июня
Ресурса не будет до 15:30 на улице: Касимовское шоссе д. 11а, 11б, 11 В. Также воду отключили до 16:00 по адресам: Гагарина 33, 33 корп.1. Разина 2; Скорбященский проезд 4 (МБУ ССВПД Ритуал), 8 (ГБУ РО ОКНД), 12 (Аварийно-ремонтная служба), 18 (Ритак), 16 (Инкассация); Спортивная 1 (Магазин), 7 (ГБУ РО ОСПК); Старообрядческий проезд 1а (Омега-центр) 5 ((Рязанский ЦСМ), 5а (Приокский ЦСМ, Испытательная лаборатория), 9, 11; Чайкиной 4, 6, 13.

В Рязани на нескольких улицах отключили холодную воду 5 июня. Об этом сообщили на сайте «Водоканала города».

Ресурса не будет до 15:30 на улице:

  • Касимовское шоссе д. 11а, 11б, 11 В.

Также без воды остались до 16:00 адреса:

  • Гагарина 33, 33 корп.1.
  • Разина 2;
  • Скорбященский проезд 4 (МБУ ССВПД Ритуал), 8 (ГБУ РО ОКНД), 12 (Аварийно-ремонтная служба), 18 (Ритак), 16 (Инкассация);
  • Спортивная 1 (Магазин), 7 (ГБУ РО ОСПК);
  • Старообрядческий проезд 1а (Омега-центр) 5 ((Рязанский ЦСМ), 5а (Приокский ЦСМ, Испытательная лаборатория), 9, 11;
  • Чайкиной 4, 6, 13.