В Новомичуринске и Пронске опилили аварийные деревья
В Новомичуринске и Пронске провели плановые работы по опиловке старых, аварийных и сорных деревьев. В Новомичуринске работы велись в течение всего дня. Особое внимание специалисты уделили тополям и акациям, которые могут представлять опасность для жителей.
В Новомичуринске и Пронске провели плановые работы по опиловке старых, аварийных и сорных деревьев. Об этом сообщила администрация Пронского округа.
В Новомичуринске работы велись в течение всего дня. Особое внимание специалисты уделили тополям и акациям, которые могут представлять опасность для жителей.
Аналогичные мероприятия прошли и в Пронске. Работы выполнила рязанская подрядная организация ООО «Приоритет».
Как отметили в администрации, опиловка деревьев необходима для обеспечения безопасности на улицах, особенно в преддверии летнего сезона.
Фото: администрация Пронского округа.