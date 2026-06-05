В Новомичуринске и Пронске опилили аварийные деревья

В Новомичуринске и Пронске провели плановые работы по опиловке старых, аварийных и сорных деревьев. В Новомичуринске работы велись в течение всего дня. Особое внимание специалисты уделили тополям и акациям, которые могут представлять опасность для жителей.

В Новомичуринске и Пронске провели плановые работы по опиловке старых, аварийных и сорных деревьев. Об этом сообщила администрация Пронского округа.

В Новомичуринске работы велись в течение всего дня. Особое внимание специалисты уделили тополям и акациям, которые могут представлять опасность для жителей.

Аналогичные мероприятия прошли и в Пронске. Работы выполнила рязанская подрядная организация ООО «Приоритет».

Как отметили в администрации, опиловка деревьев необходима для обеспечения безопасности на улицах, особенно в преддверии летнего сезона.

Фото: администрация Пронского округа.