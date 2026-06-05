В Недостоеве началось благоустройство Воскресенского сквера

В микрорайоне Недостоево начались работы по благоустройству Воскресенского сквера. Ход реализации проекта проверили депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов вместе с жителями, представителями администрации и подрядной организации. В сквере планируют установить лавочки, урны и фонари, а также провести озеленение территории. Стоимость работ составляет 37,2 млн рублей. Завершить благоустройство первого этапа планируется до 15 августа.

В микрорайоне Недостоево начались работы по благоустройству Воскресенского сквера. Ход реализации проекта проверили депутаты Рязанской городской Думы Галина Трушина и Александр Лемдянов вместе с жителями, представителями администрации и подрядной организации.

Площадь нового общественного пространства составит 26,6 тысячи квадратных метров. Работы разделили на два этапа.

На первом этапе подрядчик уже расчистил территорию, проложил сети электроснабжения и систему видеонаблюдения, подготовил основания для детской и спортивной площадок, а также общественной зоны. Сейчас ведется укладка пешеходных дорожек из тротуарной плитки. Также заказано оборудование для будущих площадок.

В сквере планируют установить лавочки, урны и фонари, а также провести озеленение территории. Стоимость работ составляет 37,2 млн рублей. Завершить благоустройство первого этапа планируется до 15 августа.

По словам депутата Галины Трушиной, работы выполняются в хорошем темпе и с высоким качеством.