Треть рязанских школьников Рязани проведет лето дома — исследование

Самыми популярными вариантами досуга стали пребывание в городе на протяжении всех трёх месяцев — его выбрали 33% родителей, а также поездки на дачу или в деревню, которые отметили 31% опрошенных. 14% родителей планируют отправить детей в оздоровительные или спортивные лагеря. Отдых на побережье Чёрного моря в этом году собираются организовать для своих детей 9% участников опроса. Ещё 4% семей намерены отправиться в путешествие к известным туристическим центрам страны, а столько же — поехать за рубеж. Чаще всего в качестве зарубежных направлений называют Турцию, Египет и Таиланд. Кроме того, 4% опрошенных рассказали, что их дети будут посещать пришкольные лагеря.

Треть рязанских школьников Рязани проведет лето дома — исследование. Об этом свидетель вуют данные опроса сервиса SuperJob.

Самыми популярными вариантами досуга стали пребывание в городе на протяжении всех трёх месяцев — его выбрали 33% родителей, а также поездки на дачу или в деревню, которые отметили 31% опрошенных.

14% родителей планируют отправить детей в оздоровительные или спортивные лагеря. Отдых на побережье Чёрного моря в этом году собираются организовать для своих детей 9% участников опроса.

Ещё 4% семей намерены отправиться в путешествие к известным туристическим центрам страны, а столько же — поехать за рубеж. Чаще всего в качестве зарубежных направлений называют Турцию, Египет и Таиланд.

Кроме того, 4% опрошенных рассказали, что их дети будут посещать пришкольные лагеря.