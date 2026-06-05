Становящихся матерями после 35 лет россиянок предложили называть «гордородящими»

Общественный деятель и певица Екатерина Шульгина инициировала идею исключить определения «старородящая» и «возрастная первородящая», заменив их на новое название — «гордородящая», передает «Абзац». Она подчеркнула, что существующие термины могут негативно сказываться на настроении будущих мам, акцентируя внимание на их возрасте. Шульгина отметила, что женщины нуждаются в поддержке, особенно в контексте родительства, и что изменения в терминологии могут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Она призвала к поддержке женщин на всех уровнях — от государственного до общественного, чтобы помочь им принимать решение о рождении детей в любом возрасте.

В России предложили изменить терминологию в отношении женщин, становящихся матерями после 35 лет. Общественный деятель и певица Екатерина Шульгина инициировала идею исключить определения «старородящая» и «возрастная первородящая», заменив их на новое название — «гордородящая», передает «Абзац».

Она подчеркнула, что существующие термины могут негативно сказываться на настроении будущих мам, акцентируя внимание на их возрасте.

Шульгина отметила, что женщины нуждаются в поддержке, особенно в контексте родительства, и что изменения в терминологии могут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Она призвала к поддержке женщин на всех уровнях — от государственного до общественного, чтобы помочь им принимать решение о рождении детей в любом возрасте.

По ее мнению, термин «гордородящая» может стать символом уважения и поддержки для всех матерей, подчеркивая их силу и значимость в процессе вынашивания и рождения ребенка.