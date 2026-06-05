Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
21°
Сбт, 06
21°
Вск, 07
22°
ЦБ USD 74.3 0.96 05/06
ЦБ EUR 86.27 1.15 05/06
Нал. USD 75.51 / 76.00 05/06 14:10
Нал. EUR 90.00 / 90.50 05/06 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
Вчера 14:57
1 063
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 2026 15:09
690
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 497
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
871
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Становящихся матерями после 35 лет россиянок предложили называть «гордородящими»
Общественный деятель и певица Екатерина Шульгина инициировала идею исключить определения «старородящая» и «возрастная первородящая», заменив их на новое название — «гордородящая», передает «Абзац». Она подчеркнула, что существующие термины могут негативно сказываться на настроении будущих мам, акцентируя внимание на их возрасте. Шульгина отметила, что женщины нуждаются в поддержке, особенно в контексте родительства, и что изменения в терминологии могут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Она призвала к поддержке женщин на всех уровнях — от государственного до общественного, чтобы помочь им принимать решение о рождении детей в любом возрасте.

В России предложили изменить терминологию в отношении женщин, становящихся матерями после 35 лет. Общественный деятель и певица Екатерина Шульгина инициировала идею исключить определения «старородящая» и «возрастная первородящая», заменив их на новое название — «гордородящая», передает «Абзац».

Она подчеркнула, что существующие термины могут негативно сказываться на настроении будущих мам, акцентируя внимание на их возрасте.

Шульгина отметила, что женщины нуждаются в поддержке, особенно в контексте родительства, и что изменения в терминологии могут оказать положительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Она призвала к поддержке женщин на всех уровнях — от государственного до общественного, чтобы помочь им принимать решение о рождении детей в любом возрасте.

По ее мнению, термин «гордородящая» может стать символом уважения и поддержки для всех матерей, подчеркивая их силу и значимость в процессе вынашивания и рождения ребенка.