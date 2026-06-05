Скончался сотрудник рязанского минфина

Александр Александров ушел из жизни 5 июня. Причина смерти не указана. Он проработал в минфине Рязанской области 16 лет — с августа 2005 по сентябрь 2021 года, из которых семь лет занимал должность начальника административно-правового управления. Отмечается, что Александр Александров внес значительный вклад в развитие регионального законодательства в сфере финансов. «Отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым сотрудником», — говорится в некрологе. Руководство и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Александра Александрова.

Скончался сотрудник рязанского минфина Александр Александров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Александров ушел из жизни 5 июня. Причина смерти не указана.

Он проработал в минфине Рязанской области 16 лет — с августа 2005 по сентябрь 2021 года, из которых семь лет занимал должность начальника административно-правового управления. Отмечается, что Александр Александров внес значительный вклад в развитие регионального законодательства в сфере финансов.

«Отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым сотрудником», — говорится в некрологе.

Руководство и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Александра Александрова.