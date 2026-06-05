Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
21°
Сбт, 06
22°
Вск, 07
22°
ЦБ USD 74.3 0.96 05/06
ЦБ EUR 86.27 1.15 05/06
Нал. USD 75.51 / 76.00 05/06 16:49
Нал. EUR 90.00 / 90.40 05/06 16:49
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
Вчера 14:57
1 330
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
703
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 514
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
878
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Скончался сотрудник рязанского минфина
Александр Александров ушел из жизни 5 июня. Причина смерти не указана. Он проработал в минфине Рязанской области 16 лет — с августа 2005 по сентябрь 2021 года, из которых семь лет занимал должность начальника административно-правового управления. Отмечается, что Александр Александров внес значительный вклад в развитие регионального законодательства в сфере финансов. «Отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым сотрудником», — говорится в некрологе. Руководство и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Александра Александрова.

Скончался сотрудник рязанского минфина Александр Александров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Александров ушел из жизни 5 июня. Причина смерти не указана.

Он проработал в минфине Рязанской области 16 лет — с августа 2005 по сентябрь 2021 года, из которых семь лет занимал должность начальника административно-правового управления. Отмечается, что Александр Александров внес значительный вклад в развитие регионального законодательства в сфере финансов.

«Отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым сотрудником», — говорится в некрологе.

Руководство и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Александра Александрова.