Рязанский самбист выиграл золото Первенства России

С 1 по 6 июня в Уфе проходит Первенство России по самбо. За медали борются юноши и девушки 12-14 лет со всей страны. Воспитанник спортшколы «Родной край — Спорт» из Рязани Гаджи Иминов, поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Он стал лучшим в весовой категории до 50 кг.

Рязанский самбист выиграл золото Первенства России. Об этом сообщает региональный минспорт.

С 1 по 6 июня в Уфе проходит Первенство России по самбо. За медали борются юноши и девушки 12-14 лет со всей страны.

Воспитанник спортшколы «Родной край — Спорт» из Рязани Гаджи Иминов, поднялся на высшую ступень пьедестала почёта. Он стал лучшим в весовой категории до 50 кг.