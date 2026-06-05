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Рязанец за несколько дней совершил пять преступлений, ему грозит срок
Установлено, что в апреле 2026 года 48-летний обвиняемый пришел к знакомой. Она отказалась впускать мужчину. Тогда злоумышленник взломал окна и незаконно проник в дом. Внутри произошел конфликт, во время которого мужчина нанес женщине телесные повреждения. На следующий день он вновь пришел к потерпевшей, разбил стекло и зашел внутрь. Обвиняемый повредил принадлежащее женщине имущество. Затем сдавил руками шею женщины и сказал, что убьет. В прокуратуре Захаровского района утверждено обвинительное заключение.

В Захаровском округе ранее судимый мужчина за несколько дней совершил пять преступлений, ему грозит срок. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что в апреле 2026 года 48-летний обвиняемый пришел к знакомой. Она отказалась впускать мужчину. Тогда злоумышленник взломал окна и незаконно проник в дом. Внутри произошел конфликт, во время которого мужчина нанес женщине телесные повреждения.

На следующий день он вновь пришел к потерпевшей, разбил стекло и зашел внутрь. Обвиняемый повредил принадлежащее женщине имущество. Затем сдавил руками шею женщины и сказал, что убьет.

В прокуратуре Захаровского района утверждено обвинительное заключение. На мужчину завели уголовные дела: часть 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), часть 2 статьи 116.1 УК РФ (побои), часть 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), часть 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.

Уголовное дело направлено в Михайловский райсуд.