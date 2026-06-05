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Рязанец получил через суд денежную компенсацию за рекламные звонки на телефон
Известно, что в декабре 2024 года А. получил звонок с предложением участвовать в рекламных акциях, хотя сам он не давал согласия на рекламу. После этого он обратился в антимонопольную службу, которая подтвердила нарушение законодательства о рекламе. В мае 2025 года А. направил досудебную претензию ответчикам с просьбой компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей, но не получил ответа. Суд решил, что именно ИП Х. незаконно обработал персональные данные А. и осуществил звонок без его согласия. В результате с ИП Х. взыскали 10 тысяч рублей за моральный вред, 5 тысяч рублей убытков и 7,5 тысяч рублей штрафа, а также 15 тысяч рублей на оплату услуг представителя. Однако иск к ООО «Т» был отклонен.

Октябрьский районный суд города Рязани вынес решение по делу о защите прав потребителя. Суд частично удовлетворил иск гражданина А. к ИП Х. и ООО «Т» о компенсации морального вреда.

Известно, что в декабре 2024 года А. получил звонок с предложением участвовать в рекламных акциях, хотя сам он не давал согласия на рекламу. После этого он обратился в антимонопольную службу, которая подтвердила нарушение законодательства о рекламе. В мае 2025 года А. направил досудебную претензию ответчикам с просьбой компенсировать моральный вред в размере 30 тысяч рублей, но не получил ответа.

В материалах дела также имеются сведения о том, что в мае 2015 года между ИП Х. и ООО «Т» был заключен договор возмездного оказания услуг по отправке сообщений Абонентам Операторов сотовой связи.

Суд решил, что именно ИП Х. незаконно обработал персональные данные А. и осуществил звонок без его согласия. В результате с ИП Х. взыскали 10 тысяч рублей за моральный вред, 5 тысяч рублей убытков и 7,5 тысяч рублей штрафа, а также 15 тысяч рублей на оплату услуг представителя. Однако иск к ООО «Т» был отклонен.