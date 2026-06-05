Рязанцев предупредили о непогоде
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливневой дождь. В отдельных районах прогнозируют град. Ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 5 июня.
Рязанцев предупредили о непогоде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливневой дождь. В отдельных районах прогнозируют град. Ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Непогода сохранится до конца суток 5 июня.