Рязанцев предупредили о непогоде

Согласно прогнозу, в ближайший час на территории Рязанской области местами ожидается гроза, кратковременный ливневой дождь. В отдельных районах прогнозируют град. Ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток 5 июня.