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Рязанцам рассказали, кому нельзя быть донором
Противопоказания делятся на постоянные и временные. Сдавать кровь не смогут люди с ВИЧ, вирусными гепатитами B и C, сифилисом. В этом же списке — туберкулез, бруцеллез, туляремия и паразитарные инфекции (токсоплазмоз, лейшманиоз, эхинококкоз и другие). Постоянный отвод от сдачи плазмы и крови получают пациенты со злокачественными новообразованиями, тяжелыми болезнями крови, сердца и сосудов (ишемическая болезнь, пороки, тромбофлебит), хроническими заболеваниями легких (астма, эмфизема), серьезными поражениями печени, органов пищеварения и почек в стадии декомпенсации.

Рязанцам рассказали, кому нельзя быть донором. Информацией поделилась врач-трансфузиолог высшей категории, эксперт просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» Наталья Морозова.

Противопоказания делятся на постоянные и временные. Сдавать кровь не смогут люди с ВИЧ, вирусными гепатитами B и C, сифилисом. В этом же списке — туберкулез, бруцеллез, туляремия и паразитарные инфекции (токсоплазмоз, лейшманиоз, эхинококкоз и другие).

Постоянный отвод от сдачи плазмы и крови получают пациенты со злокачественными новообразованиями, тяжелыми болезнями крови, сердца и сосудов (ишемическая болезнь, пороки, тромбофлебит), хроническими заболеваниями легких (астма, эмфизема), серьезными поражениями печени, органов пищеварения и почек в стадии декомпенсации.

Эксперт поделилась, что донорами также не смогут быть люди с лучевой болезнью, нарушениями функции органов зрения, век, конъюктива (слизистая оболочка, которая покрывает внутреннюю поверхность век и переднюю часть глазного яблока), слезного аппарата и так далее. Также сдача донорской крови противопоказана рязанцам с психическими расстройствами (в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ), хроническими кожными заболеваниями (псориаз, экзема, пузырчатка) и инвалидностью I и II групп вне зависимости от диагноза. Кровь и плазму нельзя сдавать при полном отсутствии слуха вместе с потерей речи или зрения.

Временные противопоказания встречаются гораздо чаще, и многие сталкиваются с ними, даже не подозревая об этом, рассказала Морозова. После гриппа или ОРВИ нужно подождать 30 дней, после обострения аллергии — 60 дней, а после серьезных заболеваний вроде малярии срок ожидания может достигать трех лет.

Свои коррективы вносят и другие факторы. Татуировки, пирсинг, иглоукалывание, операции и искусственное прерывание беременности закрывают путь к донации на 120 дней. Вакцинация инактивированными препаратами (от гриппа, дифтерии, столбняка) откладывает сдачу на 10 дней, живыми и рекомбинантными вакцинами (включая COVID-19 и гепатит B) — на месяц, а введение иммуноглобулина — на 120 дней. Женщинам разрешается сдавать кровь минимум через год после родов и спустя 90 дней после завершения лактации.

«Прием антибиотиков требует паузы в две недели, анальгетиков и антикоагулянтов — в три дня, а алкоголь нельзя употреблять за 48 часов до визита на станцию. Контакт с носителями гепатитов B и C, сифилиса или ВИЧ также потребует отстранения от донорства на 120 дней», — отметила врач.

В день сдачи доктора проверяют физиологические параметры донора. Он должен быть строго старше 18 лет, весить не менее 50 кг, иметь температуру до 37 °C, а также нормальные пульс, давление и индекс массы тела. Скрывать болезни может быть опасно: от чистоты биоматериала зависят чужие жизни, а для самого нездорового донора кроводача несет риски. Перед каждой процедурой добровольцы проходят тщательный медосмотр прямо на станции.

Если человек не может сдавать кровь сам, он все равно может помочь движению: рассказывать о донорстве близким, бороться с мифами в соцсетях, стать волонтером на профильных мероприятиях или инициировать выездную донорскую акцию на своем предприятии или в вузе.