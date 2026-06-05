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Рязанцам представили июньскую афишу мероприятий в «Марко Молл»
В «Марко Молл» анонсировали серию мероприятий на июнь. Гостям предложат семь тематических праздников, включая квесты, творческие мастер-классы и вокальные батлы. Особое внимание уделят фанатам K-pop — 28 июня пройдет масштабный фестиваль, посвященный корейской поп-культуре. Старт летнего сезона запланирован на 6 июня в 14:30 с «Большого картонного праздника», где участники смогут создать крафтовые объекты из картона на свежем воздухе. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

В «Марко Молл» анонсировали серию мероприятий на июнь. Гостям предложат семь тематических праздников, включая квесты, творческие мастер-классы и вокальные батлы. Особое внимание уделят фанатам K-pop — 28 июня пройдет масштабный фестиваль, посвященный корейской поп-культуре.

Старт летнего сезона запланирован на 6 июня в 14:30 с «Большого картонного праздника», где участники смогут создать крафтовые объекты из картона на свежем воздухе. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

12 июня в 16:00 на фудкорте пройдет музыкальная дуэль «Децибелы», где юные вокалисты будут соревноваться со взрослыми. Вход также свободный. Возраст: 0+.

13 июня в 14:30 напротив магазина Zarina откроется «Супергеройская мастерская», где участники смогут создать аксессуары для своего образа.

20 июня ожидаются два мероприятия: «Пиратские приключения» в 14:30 и «На балу у шляпника» в 17:00, оба с бесплатным входом.

«Пиратские приключения» (14:30, напротив Zarina) — интерактивное мероприятие с испытаниями на смелость и ловкость, командными заданиями, поиском сокровищ зажигательными танцами. Вход свободный. Возраст: 0+.

«На балу у шляпника» (17:00) — креативное событие с подиумом, дизайнерскими нарядами и сказочной атмосферой Зазеркалья. Место: вход № 2 («Модный дом— кузница брендов»). Вход свободный. Возраст: 0+.

27 июня в 14:30 пройдет «Полетим по лету» — пенная вечеринка с танцевальными баттлами и мастер-классами. Возраст: 0+.

Завершит программу K-Wave Fest 28 июня в 13:00, где за 500 рублей можно будет насладиться выступлениями K-pop и тематическими активностями. Стоимость входа для выступающих — 700 руб. Возраст: 6+.