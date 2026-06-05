Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185»

Обмен провели в пятницу, 5 июня. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии. По данным ведомства, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.

Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». Об этом сообщили в Минобороны.

Обмен провели в пятницу, 5 июня. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.

Российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии. По данным ведомства, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.

После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в РФ для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Уточняется, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ.