Прокуратура добилась ремонта электросетей в доме на Стройкова в Рязани

В Рязани после вмешательства прокуратуры восстановлены права жителей многоквартирного дома на улице Стройкова на получение надлежащей коммунальной услуги по электроснабжению. Проверка, проведенная прокуратурой Железнодорожного района, установила, что с марта 2026 года в доме № 1/19 происходили отключения электроэнергии из-за высокого напряжения в сети. В настоящее время выполнена замена двух кабельных линий, электроснабжение восстановлено.

В Рязани после вмешательства прокуратуры восстановлены права жителей многоквартирного дома на улице Стройкова на получение надлежащей коммунальной услуги по электроснабжению. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка, проведенная прокуратурой Железнодорожного района, установила, что с марта 2026 года в доме № 1/19 происходили отключения электроэнергии из-за высокого напряжения в сети.

Причиной нарушений стало несвоевременное проведение ремонтных работ. По итогам проверки в адрес электросетевой организации было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

В настоящее время выполнена замена двух кабельных линий, электроснабжение восстановлено.

Перерасчет платы за коммунальную услугу находится на контроле прокуратуры района.