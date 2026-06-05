Макаров: поддержка регионов — один из основных приоритетов

Об этом шла речь на одной из ключевых сессий форума «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие», которую провел председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщили в облправительстве. В работе участвовали Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, представители бизнес-сообщества, главы регионов России. От Рязанской области выступил Губернатор Павел Малков.

Поддержка регионов — один из основных приоритетов. Об этом шла речь на одной из ключевых сессий форума «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие», которую провел председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщили в облправительстве.

В работе участвовали Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, представители бизнес-сообщества, главы регионов России. От Рязанской области выступил Губернатор Павел Малков.

«Очень много сделано уже на сегодняшний день для того, чтобы в этом бушующем мире мы проходили ситуацию нормально. Но сейчас нам предстоит по существу рассмотреть те же вопросы на более прикладном уровне», — отметил Андрей Макаров, открывая сессию.

На площадке обсуждались такие вопросы, как обеспечение финансовой устойчивости регионов при сохранении приоритетных расходов, возможность трансформации модели взаимодействия федерального центра и субъектов РФ, наращивание регионами собственных устойчивых доходных источников, повышение эффективности стимулирования экономического развития регионов, включая инвестиционную активность, при ограниченных возможностях федеральной поддержки, доработка механизмов инфраструктурных кредитов и списания задолженности регионов.

Депутат Андрей Макаров напомнил, что по решению Президента РФ ранее регионы получили возможность списания двух третей бюджетных кредитов при условии, что высвободившиеся средства пойдут на решение социальных вопросов. «Это построенные и отремонтированные школы, детские сады, дороги, школьные автобусы, все то, что составляет Народную программу „Единой России“, то, что реально волнует людей каждый день. В 2026 году регионам предстоит вернуть порядка 103 млрд рублей. При этом нужно исполнять взятые на себя обязательства. Это вновь путь в коммерческие банки за займами под очень высокие проценты, что негативно повлияет на качество жизни людей. Этого допустить нельзя. Поэтому „Единая Россия“ обратилась к нашему Президенту В. В. Путину с предложением о переносе срока погашения бюджетных кредитов. Поддержка регионов — один из наших основных приоритетов», — сказал парламентарий.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе сессии обозначил ряд мер, направленных на пополнение бюджетов регионов. В частности, глава региона предложил рассмотреть возможность расширения видов имущества, налог на которое определяется по кадастровой стоимости. «Сейчас у нас достаточно большой список того, что по остаточной стоимости. Причем мы знаем, что граждане как раз платят по кадастру. Может быть, было бы справедливо, чтобы бизнес тоже полностью придерживался этого правила», — отметил Павел Малков.