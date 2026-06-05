Павел Малков: Поддерживаем проекты, направленные на углубление контактов с Китаем

Во второй день работы на ПМЭФ-2026 губернатор Рязанской области Павел Малков и члены региональной делегации на деловой встрече обсудили перспективы сотрудничества с представителями Китайской корпорации China Chengtong International Investment и Бизнес-парка Гринвуд. В переговорах приняли участие председатель совета директоров China Chengtong International Investment Co., Ltd Сунь Бохуэй, генеральный директор корпорации Лю Хуэй, директор административного департамента Бинь Синь, директор департамента стратегического планирования Фу Яньцзе, заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова.

Во второй день работы на ПМЭФ-2026 губернатор Рязанской области Павел Малков и члены региональной делегации на деловой встрече обсудили перспективы сотрудничества с представителями Китайской корпорации China Chengtong International Investment и Бизнес-парка Гринвуд.

В переговорах приняли участие председатель совета директоров China Chengtong International Investment Co., Ltd Сунь Бохуэй, генеральный директор корпорации Лю Хуэй, директор административного департамента Бинь Синь, директор департамента стратегического планирования Фу Яньцзе, заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев.

Сотрудничество с корпорацией China Chengtong International и Бизнес-парком Гринвуд укрепляется, на регулярной основе проводятся встречи. Делегация корпорации в прошлом году принимала участие в форуме «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Недавно рязанская делегация представила потенциал региона на Российско-Китайской конференции по торгово-экономическому сотрудничеству, организованной корпорацией China Chengtong в рамках Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине.

КНР традиционно входит в первую тройку стран-контрагентов региона по товарообороту и включена в Стратегию внешнеэкономической деятельности Рязанской области как одна из ключевых опорных стран для сотрудничества. Китай — это пятая часть от всего объема внешней торговли нашего региона. По этому показателю Китай уже три года занимает первое место среди стран-контрагентов области.

Губернатор Павел Малков подчеркнул на встрече: «Рад, что у нас выстроены добрые партнерские отношения. Углубление контактов с Китаем — приоритет российской внешней политики, который безоговорочно нами поддерживается. Готовы со своей стороны делать все для того, чтобы сотрудничество развивалось». По словам губернатора, одни из ключевых задач сегодня — более сбалансированный товарооборот и активизация взаимных поставок. Наиболее перспективными для региона направлениями сотрудничества с Китаем являются АПК, промышленность строительных материалов, сфера станко- и приборостроения, фармацевтика. Также регион готов рассматривать возможности реализации совместных инвестпроектов в радиоэлектронике, металлообработке, пищевой переработке и других отраслях. «Все эти направления открывают широкий простор для кооперации, которую со своей стороны поддержим на всех уровнях. Уже сейчас вместе мы реализуем большое количество практических шагов, которые расширяют наше взаимодействие, — добавил Павел Малков. — В прошлом месяце мы открыли в Пекине точку присутствия нашего региона — Информационный деловой центр Рязанской области. Отличная площадка для оптимизации взаимодействия с китайскими партнерами, которая, в том числе, позволит нам существенно расширить возможности представить наши товары в Китае».

Председатель совета директоров China Chengtong International Сунь Бохуэй поблагодарил губернатора Павла Малкова за большое внимание к вопросам развития двусторонних отношений. «Очень теплые впечатления о Рязанской области. Очень рад, что представительство региона теперь есть в Пекине. Это очень полезно для того, чтобы китайский народ больше знал о продукции, произведенной в вашем регионе», — сказал он и добавил, что большая заинтересованность обеих сторон будет способствовать активному развитию взаимодействия Рязанской области и Китая.