Названы четыре «всадника апокалипсиса» в российской экономике

По мнению главы Сбербанка, четыре «всадника апокалипсиса» в российской экономике — это высокая процентная ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами.