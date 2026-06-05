Названы четыре «всадника апокалипсиса» в российской экономике
По мнению главы Сбербанка, четыре «всадника апокалипсиса» в российской экономике — это высокая процентная ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами.
Глава Сбербанка Герман Греф на полях ПМЭФ назвал четырёх «всадников апокалипсиса» в российской экономике. Его слова
По мнению главы Сбербанка, четыре «всадника апокалипсиса» в российской экономике — это высокая процентная ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами.