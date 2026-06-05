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Минюст РФ расширил список иноагентов
Минюст РФ расширил список иноагентов. Об этом пишет РИА Новости. В него попали: журналисты-расследователи Михаил Маглов* и Виталий Солдатских*; бывший сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук*; активистка Татьяна Фролова*. *признаны иноагентами на территории РФ.

Минюст РФ расширил список иноагентов. Об этом пишет РИА Новости.

В него попали:

  • журналисты-расследователи Михаил Маглов* и Виталий Солдатских*;
  • бывший сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук*;
  • активистка Татьяна Фролова*.

*признаны иноагентами на территории РФ.