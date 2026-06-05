Минюст РФ расширил список иноагентов

Минюст РФ расширил список иноагентов. Об этом пишет РИА Новости. В него попали: журналисты-расследователи Михаил Маглов* и Виталий Солдатских*; бывший сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук*; активистка Татьяна Фролова*. *признаны иноагентами на территории РФ.