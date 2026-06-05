Метеоролог рассказал, когда в Центральной России начнется купальный сезон

Он отметил, что сейчас температура воды в реках составляет примерно +18 градусов. Однако в ближайшие пять дней в центральных регионах сохранится сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до +24, +29. «Таким образом, уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды — от +18 до +19. Так что, первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон, а вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания — в течение следующей недели», — отметил Тишкове

Метеоролог рассказал, когда в Центральной России начнется купальный сезон. Об этом сообщает Евгений Тишковец в своих соцсетях.

Он отметил, что сейчас температура воды в реках составляет примерно +18 градусов. Однако в ближайшие пять дней в центральных регионах сохранится сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха до +24, +29.

«Таким образом, уже в ближайшие выходные на отдельных водоемах ожидается безопасная с медицинской точки зрения для купания температура воды — от +18 до +19. Так что, первые смельчаки могут попробовать открыть купальный сезон, а вот повсеместно вода прогреется до идеальных условий для плавания — в течение следующей недели», — отметил Тишковец.