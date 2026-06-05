МАГАТЭ: Россия и Украина установили локальное перемирие у ЗАЭС

Локальное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вступило в силу для проведения необходимых ремонтных работ. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, перемирие было достигнуто при посредничестве МАГАТЭ и позволит специалистам с обеих сторон начать восстановление поврежденных линий электропередачи. Работы будут контролироваться экспертами агентства и начнутся в ближайшие дни на линии «Днепровская» с напряжением 750 киловольт. Отмечается, что это важное событие направлено на предотвращение угрозы ядерной аварии и восстановление стабильности в регионе после масштабных работ по разминированию.

Локальное прекращение огня в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вступило в силу для проведения необходимых ремонтных работ. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, перемирие было достигнуто при посредничестве МАГАТЭ и позволит специалистам с обеих сторон начать восстановление поврежденных линий электропередачи.

Работы будут контролироваться экспертами агентства и начнутся в ближайшие дни на линии «Днепровская» с напряжением 750 киловольт. Отмечается, что это важное событие направлено на предотвращение угрозы ядерной аварии и восстановление стабильности в регионе после масштабных работ по разминированию.