Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 июня

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

На сцене филармонии рязанцам представят масштабную постановку «Король Лев».

В нижнем городском парке ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина состоится музыкально-поэтическая программа «Больше, чем поэт», а в МКЦ выступит Влад Кобяков.

В Константинове пройдет фестиваль современной культуры «Есенин Яр», а на Рязанской ВДНХ — фестиваль туризма и отдыха «Тропы».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».