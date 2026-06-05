Из украинского плена вернулся рязанец

Из украинского плена вернулся рязанец. Об этом РЗН. Инфо сообщила региональный омбудсмен по правам человека Наталья Епихина. Сейчас военные находятся в Беларуси. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала, что среди вернувшихся домой оказался один рязанец. Мужчина уже связался с женой и сообщил, что с ним все хорошо. Омбудсмен добавила, что с его семьей постоянно поддерживают связь.

Из украинского плена вернулся рязанец. Об этом РЗН. Инфо сообщила региональный омбудсмен по правам человека Наталья Епихина.

Сейчас военные находятся в Беларуси. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала, что среди вернувшихся домой оказался один рязанец.

Мужчина уже связался с женой и сообщил, что с ним все хорошо. Омбудсмен добавила, что с его семьей постоянно поддерживают связь.

Напомним, обмен проведен в пятницу, 5 июня по формуле «185 на 185».