Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 05
22°
Сбт, 06
22°
Вск, 07
23°
ЦБ USD 73.47 -0.83 06/06
ЦБ EUR 85.56 -0.71 06/06
Нал. USD 75.51 / 76.00 05/06 18:15
Нал. EUR 90.00 / 90.40 05/06 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
Вчера 14:57
1 815
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
744
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 542
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
894
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Из украинского плена вернулся рязанец
Из украинского плена вернулся рязанец. Об этом РЗН. Инфо сообщила региональный омбудсмен по правам человека Наталья Епихина. Сейчас военные находятся в Беларуси. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала, что среди вернувшихся домой оказался один рязанец. Мужчина уже связался с женой и сообщил, что с ним все хорошо. Омбудсмен добавила, что с его семьей постоянно поддерживают связь.

Из украинского плена вернулся рязанец. Об этом РЗН. Инфо сообщила региональный омбудсмен по правам человека Наталья Епихина.

Сейчас военные находятся в Беларуси. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина рассказала, что среди вернувшихся домой оказался один рязанец.

Мужчина уже связался с женой и сообщил, что с ним все хорошо. Омбудсмен добавила, что с его семьей постоянно поддерживают связь.

Напомним, обмен проведен в пятницу, 5 июня по формуле «185 на 185».