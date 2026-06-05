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Губернатор Рязанской области Павел Малков: Строительство нового фармпроизводства в регионе идет хорошими темпами
На ПМЭФ-2026 губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе. В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по развитию фармацевтической отрасли региона. Правительство Рязанской области совместно с компанией «Скопинфарм» реализует инвестпроект по созданию в Скопинском округе производства препаратов для лечения онкологических заболеваний и средств диагностики. Продукция не имеет аналогов в стране.

На ПМЭФ-2026 губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Скопинфарм» Ингой Нижарадзе. Об этом сообщили в облправительстве.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по развитию фармацевтической отрасли региона. Правительство Рязанской области совместно с компанией «Скопинфарм» реализует инвестпроект по созданию в Скопинском округе производства препаратов для лечения онкологических заболеваний и средств диагностики. Продукция не имеет аналогов в стране.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил Ингу Нижарадзе за конструктивную работу и отметил: «Проект развивается хорошими темпами. Сейчас завершается строительство производственного корпуса, ведется монтаж чистых помещений и оборудования, идет подготовка к запуску серийного производства».

ООО «Скопинфарм» — современная, динамично развивающаяся российская фармацевтическая компания, производитель лекарственных средств, которые поставляются, в том числе, в аптечные сети, отвечающие за льготное лекарственное обеспечение во всех субъектах Российской Федерации, Федеральный центр планирования организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ, Фонд помощи детям с тяжелыми и жизнеугрожающими заболеваниями «Круг Добра». Компания входит в состав медицинского кластера Рязанской области. Включена в федеральный и региональный перечни системообразующих предприятий.