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Губернатор Павел Малков: «Для нас важно, чтобы технологии делали жизнь людей удобнее»
Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о важности технологий для удобства и благополучия людей. Об этом он сказал, комментируя соглашение, которое было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума между Сбербанком и Правительством региона. Соглашение, которое подписали Павел Малков и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, закрепляет намерение сторон внедрять технологии ИИ в медицину, образование, сферу общественного транспорта и развивать молодежную инфраструктуру.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил о важности технологий для удобства и благополучия людей. Об этом он сказал, комментируя соглашение, которое было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума между Сбербанком и Правительством региона.

Соглашение, которое подписали Павел Малков и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, закрепляет намерение сторон внедрять технологии ИИ в медицину, образование, сферу общественного транспорта и развивать молодежную инфраструктуру.

Жители региона получат доступ к цифровым сервисам для врачей и пациентов, которые помогут экономить время, сделают медицинскую помощь более удобной и доступной. В государственных больницах области появятся умные сервисы: цифровой помощник врача будет проверять медицинскую документацию на соответствие стандартам фондов и клиническим рекомендациям, снижая нагрузку на врачей и сокращая риск ошибок. Сервис «ГигаДок» позволит проводить экспресс-диагностику 17 ключевых показателей здоровья человека всего за несколько секунд. Кроме того, жители смогут получать онлайн-консультации по медицинским вопросам с ИИ-помощником.

Пассажиры общественного транспорта смогут оплачивать проезд улыбкой вместо карт. Это не только ускорит посадку, но и сделает поездки удобнее — платежный инструмент всегда с собой. Для детей и молодежи в Рязанском филиале Национального центра «Россия» оборудуют зону смарт-коворкинга. Здесь можно будет изучать цифровые технологии и искусственный интеллект, повышать свой уровень знаний и работать над технологическими проектами.

«Рязанская область тесно сотрудничает со Сбером по многим направлениям — от цифровых решений в здравоохранении и образовании до развития современной городской инфраструктуры. Для нас важно, чтобы технологии делали жизнь людей удобнее. Отдельно отмечу участие Сбера в наполнении филиала Национального центра „Россия“ в Рязани — одного из ключевых проектов для региона», — подчеркнул губернатор Павел Малков.

Герман Греф отметил, что соглашение с Рязанской областью переводит искусственный интеллект в повседневную практику.

«Врачи получат цифрового помощника для проверки медицинской документации и сервис экспресс-диагностики „ГигаДок“, что снизит нагрузку и риски ошибок. Пассажир автобуса не будет искать проездной — система узнает его по лицу. Для молодежи откроется смарт-коворкинг на базе рязанского филиала Национального центра „Россия“. Задача — чтобы технологии работали незаметно, но ощутимо повышали качество жизни в регионе», — отметил глава Сбербанка.