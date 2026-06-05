Госжилинспекция добилась проведения ремонта крыши дома в Рязани

Об этом сообщили в пресс-службе ГЖИ по региону. Работы провела управляющая организация ООО «ТРБС». Отмечается, что ремонт коснулся крыши над четвертым подъездом многоквартирного дома № 6 корп. 2 на улице Профессора Никулина.