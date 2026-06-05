ФМБА: в РФ завершены доклинические испытания вакцины от рака мозга

В России завершены доклинические испытания вакцины против глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака головного мозга. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, слова которой приводит RT. По ее словам, в настоящее время готовятся документы для получения разрешения на проведение клинического применения препарата у пациентов с глиобластомой.

В России завершены доклинические испытания вакцины против глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака головного мозга. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, слова которой приводит RT.

По ее словам, в настоящее время готовятся документы для получения разрешения на проведение клинического применения препарата у пациентов с глиобластомой.

Также в ФМБА сообщили, что в 2026 году планируется подать заявку на клиническое применение вакцины против меланомы кожи, а в 2027 году — начать работу по онковакцине против увеальной меланомы.