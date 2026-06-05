Аркадий Фомин принял участие в сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов» в рамках ПМЭФ

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла пленарная сессия «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие». Модератором мероприятия выступил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. К обсуждению были приглашены руководители федеральных министерств, аудиторы Счетной палаты РФ, эксперты, представители российских субъектов и бизнес-сообщества. От Рязанской области участие в дискуссии приняли губернатор Павел Малков и председатель законодательного собрания Аркадий Фомин.

Аркадий Фомин принял участие в сессии «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие» в рамках ПМЭФ. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла пленарная сессия «Регионы в условиях глобальных вызовов: как поддержать финансовую устойчивость и стимулировать развитие». Модератором мероприятия выступил председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. К обсуждению были приглашены руководители федеральных министерств, аудиторы Счетной палаты РФ, эксперты, представители российских субъектов и бизнес-сообщества. От Рязанской области участие в дискуссии приняли губернатор Павел Малков и председатель законодательного собрания Аркадий Фомин.

Ключевым спикером сессии выступил министр финансов России Антон Силуанов. Он призвал не забывать, что бюджеты территорий — это часть бюджетной системы страны, поэтому федеральное министерство контролирует, как формируются и исполняются главные финансовые документы на местах.

«Мы обращаем внимание на каждый субъект Российской Федерации. Где-то ситуация устойчивая, где-то требуется поддержка. Министерство активно работает с теми регионами, которым нужна помощь с точки зрения финансовой устойчивости. Здесь речь идет не только о бюджетных деньгах, но и о принятии правильных управленческих решений. Мы постоянно на связи, в случае чего всегда подставим плечо», — подчеркнул Антон Силуанов.

Участники сессии рассмотрели вопросы национальной налоговой политики, влияния внешнеэкономических факторов на региональные финансы и стимулирования инвестиционной активности на местах. Речь также шла о мерах, которые позволяют наращивать собственные устойчивые доходные источники.

Отдельное внимание было уделено казначейским инфраструктурным кредитам. Данная мера господдержки запущена в 2025 году. Она дает возможность финансировать строительство, реконструкцию и модернизацию объектов в различных сферах.

«Программа позволила вложить почти 1,9 трлн рублей в экономику наших регионов. Запланирован к реализации 2 301 объект, из которых 1300 уже введены в эксплуатацию», — сообщил Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, комментируя прозвучавшие тезисы, отметил, что только в прошлом году субъект направил на развитие более 984 млн рублей таких заемных средств.

«Казначейские бюджетные кредиты помогли заложить в бюджет необходимые объемы финансирования строительства объектов социальной сферы. Речь идет о детском саде на 224 места и школе на 1100 мест в Рязани и детском дошкольном учреждении на 115 мест в городе Рыбное. Кроме того, такая мера господдержки позволила направить значительные средства — более 400 млн рублей в прошлом году — на строительство тепломагистрали от „Ново-Рязанской“ ТЭЦ до улицы Черновицкой», — рассказал Аркадий Фомин.

В качестве положительного примера действенной меры, направленной на облегчение долговой нагрузки субъектов, также была отмечена программа списания 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам, которая стартовала в 2025 году. При этом есть важное условие: высвободившиеся средства можно потратить исключительно на решение социально значимых вопросов. Ирек Файзуллин добавил, что по данной программе суммарно списано около 1 трлн 100 млрд рублей.

Глава заксобрания Аркадий Фомин подчеркнул, что область активно использует механизмы, которые разработаны федеральным центром. В частности, только в прошлом году благодаря списанию части бюджетных кредитов удалось направить 925 млн рублей на инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и 484 млн рублей — на переселение граждан из аварийного жилья. Помимо этого, высвобождаемые средства позволили обновить подвижной состав общественного транспорта.

«Для Рязанского края вопросы, связанные со снижением долговой нагрузки, имеют особое значение. От устойчивости финансов напрямую зависят реализация социальных программ, развитие территорий и выполнение всех обязательств перед жителями. Важно, чтобы у регионов сохранялись и возможности для воплощения крупных инфраструктурных проектов, дальнейшего развития экономики», — подытожил спикер рязанского парламента Аркадий Фомин.