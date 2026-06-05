21-летнего наркозакладчика приговорили к 9 годам колонии в Рязани
По данным следствия, в марте 2026 года молодой человек приобрел более 190 г запрещенных веществ, с целью дальнейшего распространения. Он расфасовал наркотик на мелкие партии, которые планировал разместить в тайниках на территории областного центра, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики изъяты из незаконного оборота. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
21-летнего наркозакладчика приговорили к 9 годам колонии в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, в марте 2026 года молодой человек приобрел более 190 г запрещенных веществ, с целью дальнейшего распространения. Он расфасовал наркотик на мелкие партии, которые планировал разместить в тайниках на территории областного центра, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Наркотики изъяты из незаконного оборота.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.