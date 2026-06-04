Жители Шиловского округа пожаловались на разбитую дорогу

Жители Шиловского округа обратили внимание на состояние дороги Инякино — Тырново. «Когда уже отремонтируют дорогу Инякино — Тырново, сколько можно жаловаться?» — написал автор сообщения. Местные жители отмечают, что вопрос ремонта этого участка поднимается уже не первый раз. В комментариях пользователи также выразили недовольство состоянием дороги и попросили обратить внимание на проблему.