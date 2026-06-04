Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с Путиным «прямо сейчас»

Он отметил, что Украина ждет американскую переговорную группу, но считает, что задержка слишком длительна. По словам Зеленского, в текущей международной повестке Украина оказалась на втором плане для США после Ирана. Зеленский также подчеркнул, что если Россия продолжит использовать дроны и ракеты против Украины, то страна ответит аналогичными действиями. «Вопрос только во времени, когда мы сможет увеличить масштаб ответов», — сказал он. Удары по глубоким целям в России, по мнению Зеленского, позволят Украине вести переговоры с Россией на равных условиях. Кроме того, Украина направляет до 50 млрд долларов в год на производство различных видов оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности начать прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «прямо сейчас», чтобы положить конец войне. Об этом пишут в соцсетях.

Он отметил, что Украина ожидает американскую переговорную группу, однако считает, что задержка слишком длительна. По словам Зеленского, в текущей международной повестке Украина оказалась на втором плане для США после Ирана, и это создает трудности в решении конфликта.

Зеленский также подчеркнул, что если Россия продолжит использовать дроны и ракеты против Украины, то страна ответит аналогичными действиями. Он отметил, что вопрос заключается только во времени, когда Украина сможет значительно увеличить масштаб своих ответов.

В дополнение к этому президент сообщил, что Украина совместно с европейскими странами разрабатывает свою систему противовоздушной обороны. Удары по глубоким целям в России, по мнению Зеленского, позволят Украине вести переговоры с Россией на равных условиях. Кроме того, он сообщил, что Украина направляет до 50 миллиардов долларов в год на производство различных видов оружия.