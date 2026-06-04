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За сутки в Рязанской области поймали трех пьяных водителей
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области трех водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Кроме того, еще один автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудников полиции. Всего за сутки инспекторы ДПС зафиксировали 11125 нарушений ПДД. Также выявлено 14 нарушений, допущенных водителями мототранспорта.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили в Рязанской области трех водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще один автомобилист отказался от прохождения медицинского освидетельствования по требованию сотрудников полиции.

Всего за сутки инспекторы ДПС зафиксировали 11125 нарушений ПДД. Также выявлено 14 нарушений, допущенных водителями мототранспорта.

Кроме того, зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с причинением материального ущерба.