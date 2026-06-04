Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
24°
Птн, 05
23°
Сбт, 06
21°
ЦБ USD 73.34 0.78 04/06
ЦБ EUR 85.12 0.51 04/06
Нал. USD 76.00 / 75.75 04/06 13:20
Нал. EUR 89.71 / 90.30 04/06 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
Вчера 15:09
557
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 374
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
789
Чери «через годы, через расстоянья». Как ведут себя китайские автомоби...
Каковы же реальные отзывы рязанцев, которые ежедневно н...
26 мая 10:53
1 540
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанском округе поймали двух подростков без прав за рулем мототранспорта
В Рязанском округе полицейские провели рейд «Несовершеннолетний нарушитель», во время которого поймали 11-летнего и 13-летнего подростков за рулем мототранспорта. На водителей составили административные материалы. Транспортные средства отправили на штрафстоянку. На место происшествия вызвали родителей подростков. На каждого составили административные протоколы. Первый — за передачу управления транспортным средством подростку, у которого нет «прав». За это нарушение предусмотрен штраф 30 000 рублей. Второй — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За это грозит штраф 500 рублей.

В Рязанском округе поймали двух подростков без прав за рулем мототранспорта. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе УМВД по региону.

В Рязанском округе полицейские провели рейд «Несовершеннолетний нарушитель», во время которого поймали 11-летнего и 13-летнего подростков за рулем мототранспорта.

На водителей составили административные материалы. Транспортные средства отправили на штрафстоянку.

На место происшествия вызвали родителей подростков. На каждого составили административные протоколы. Первый — за передачу управления транспортным средством подростку, у которого нет прав. За это нарушение предусмотрен штраф 30 000 рублей. Второй — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За это грозит штраф 500 рублей.

Кроме того, сотрудники ПДН подготовили материалы для привлечения законных представителей к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). Родителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей.