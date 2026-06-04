В Рязанском округе поймали двух подростков без прав за рулем мототранспорта

В Рязанском округе полицейские провели рейд «Несовершеннолетний нарушитель», во время которого поймали 11-летнего и 13-летнего подростков за рулем мототранспорта. На водителей составили административные материалы. Транспортные средства отправили на штрафстоянку. На место происшествия вызвали родителей подростков. На каждого составили административные протоколы. Первый — за передачу управления транспортным средством подростку, у которого нет «прав». За это нарушение предусмотрен штраф 30 000 рублей. Второй — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За это грозит штраф 500 рублей.

В Рязанском округе поймали двух подростков без прав за рулем мототранспорта. Об этом сообщили 4 июня в пресс-службе УМВД по региону.

В Рязанском округе полицейские провели рейд «Несовершеннолетний нарушитель», во время которого поймали 11-летнего и 13-летнего подростков за рулем мототранспорта.

На водителей составили административные материалы. Транспортные средства отправили на штрафстоянку.

На место происшествия вызвали родителей подростков. На каждого составили административные протоколы. Первый — за передачу управления транспортным средством подростку, у которого нет прав. За это нарушение предусмотрен штраф 30 000 рублей. Второй — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. За это грозит штраф 500 рублей.

Кроме того, сотрудники ПДН подготовили материалы для привлечения законных представителей к ответственности по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ). Родителям грозит штраф от 500 до 2000 рублей.