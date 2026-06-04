В Рязанской области закончились поиски 29-летнего Федора Федорова

Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт». В группе уточнили, что юноша погиб. Напомним, молодовой человек пропал в поселке Можайское Вологодской области 21 мая. Он мог находиться в Рязани и области.