В Рязанской области закончились поиски 29-летнего Федора Федорова
Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт». В группе уточнили, что юноша погиб. Напомним, молодовой человек пропал в поселке Можайское Вологодской области 21 мая. Он мог находиться в Рязани и области.
В Рязанской области закончились поиски 29-летнего Федора Федорова. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».
В группе уточнили, что юноша погиб.
Напомним, молодовой человек пропал в поселке Можайское Вологодской области 21 мая. Он мог находиться в Рязани и области.