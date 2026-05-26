В Рязанской области объявили поиски 29-летнего молодого человека

Федор Федоров пропал в поселке Можайское Вологодской области. Его местонахождение неизвестно с 21 мая. Отмечается, что молодой человек может находиться в Рязани и области. Приметы: рост — 180 см, худощавого телосложения, волосы — темно-русые, глаза — серые. Одежда: неизвестно. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 112; 8 (800) 700-54-52.