В Рязанской области задержали администратора узлов связи телефонных мошенников

По данным полиции, 20-летний житель Санкт-Петербурга арендовал в Касимове две квартиры, в которых установил абонентские терминалы пропуска трафика и поддерживали их бесперебойную работу. С помощью этой техники мошенники из Украины звонили жертвам якобы с номеров российских операторов связи. По предварительной информации, в результате звонков через установленный в Касимове узел связи у жительницы Белгородской области аферисты похитили около 2 млн рублей. Оперативники изъяли два комплекта оборудования: GSM шлюзы, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и большое количество сим-карт.

В Рязанской области задержали администратора узлов связи телефонных мошенников. Об этом сообщает региональная полиция.

Задержание произошло в Касимове. В нем приняли участие полицейские и сотрудники УФСБ России по Рязанской области.

По данным полиции, 20-летний житель Санкт-Петербурга арендовал в Касимове две квартиры, в которых установил абонентские терминалы пропуска трафика и поддерживали их бесперебойную работу. С помощью этой техники мошенники из Украины звонили жертвам якобы с номеров российских операторов связи. По предварительной информации, в результате звонков через установленный в Касимове узел связи у жительницы Белгородской области аферисты похитили около 2 млн рублей.

Оперативники изъяли два комплекта оборудования: GSM шлюзы, ноутбуки, роутеры, мобильные телефоны и большое количество сим-карт.

Отмечается, что петербуржец устроился на эту работу ради заработка на наркотики. Молодой человек получил от вербовщика задание наладить в Рязанской области узлы связи, однако его задержали.

Возбуждено уголовное дело. Молодого человека посадили под домашний арест.