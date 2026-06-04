В Рязанской области 9-летнюю девочку сбила Omoda, ее госпитализировали

ДТП произошло около четырех часов дня 3 июня на улице Центральной в селе Кутуково Спасского округа. Отмечается, что автомобиль Omoda C5 сбил 9-летнюю девочку и сообщил в полицию. По предварительной информации, ребенок шел по обочине. Как выяснил издательский дом, девочку с сотрясением мозга и многочисленными ссадинами госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу.