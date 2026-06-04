В Рязани пенсионеров чуть не обманули на 1,6 млн при страховании, суд защитил их

Супруги Ш. обратились в суд после того, как в сентябре 2023 года они, решив переоформить банковский вклад в «Почта Банке», подписали документы, оказавшиеся договорами страхования жизни и медицинского страхования от компании «АльфаСтрахование-Жизнь». Каждый из них вложил по 800 тысяч рублей, но не понимал, что это не вклад, а страховка на 4 года без возможности забрать деньги. Когда пенсионеры узнали об этом, они попросили вернуть свои деньги, но страховая компания выплатила лишь часть суммы. Октябрьский районный суд признал, что пенсионеров ввели в заблуждение и обязал «АльфаСтрахование-Жизнь» выплатить им оставшуюся сумму, а также компенсацию за моральный вред и штраф — по 162 978 рублей каждому.