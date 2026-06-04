Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
23°
Птн, 05
22°
Сбт, 06
21°
ЦБ USD 73.34 0.78 04/06
ЦБ EUR 85.12 0.51 04/06
Нал. USD 75.91 / 76.25 04/06 16:45
Нал. EUR 90.36 / 90.30 04/06 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
2 часа назад
320
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
Вчера 15:09
577
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 388
Истории неочевидных сделок: «японец/европеец» с пробегом или новый «ки...
Пришли за одной машиной — уехали на другой. Случаи, ког...
29 мая 10:28
796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани пенсионеров чуть не обманули на 1,6 млн при страховании, суд защитил их
Супруги Ш. обратились в суд после того, как в сентябре 2023 года они, решив переоформить банковский вклад в «Почта Банке», подписали документы, оказавшиеся договорами страхования жизни и медицинского страхования от компании «АльфаСтрахование-Жизнь». Каждый из них вложил по 800 тысяч рублей, но не понимал, что это не вклад, а страховка на 4 года без возможности забрать деньги. Когда пенсионеры узнали об этом, они попросили вернуть свои деньги, но страховая компания выплатила лишь часть суммы. Октябрьский районный суд признал, что пенсионеров ввели в заблуждение и обязал «АльфаСтрахование-Жизнь» выплатить им оставшуюся сумму, а также компенсацию за моральный вред и штраф — по 162 978 рублей каждому.

Рязанский облсуд защитил права пенсионеров, которых ввели в заблуждение при подписании договоров страхования. Об этом сообщили на сайте суда.

Супруги Ш. обратились в суд после того, как в сентябре 2023 года они, решив переоформить банковский вклад в «Почта Банке», подписали документы, оказавшиеся договорами страхования жизни и медицинского страхования от компании «АльфаСтрахование-Жизнь». Каждый из них вложил по 800 тысяч рублей, но не понимал, что это не вклад, а страховка на 4 года без возможности забрать деньги.

Когда пенсионеры узнали об этом, они попросили вернуть свои деньги, но страховая компания выплатила лишь часть суммы — 698 тысяч 347 рублей 99 копеек, удержав более 100 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд признал, что пенсионеров ввели в заблуждение и обязал «АльфаСтрахование-Жизнь» выплатить им оставшуюся сумму, а также компенсацию за моральный вред и штраф — по 162 978 рублей каждому.

Судебная коллегия Рязанского областного суда подтвердила это решение, и оно вступило в силу.