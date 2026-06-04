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В Россию могут вернуться зарубежные сервисы, такие как Netflix и ChatGPT
Сотовые операторы ведут переговоры с властями о восстановлении доступа россиян к Netflix и другим заблокированным ресурсам. На Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Билайна» Сергей Анохин сообщил, что инициатива создания «белых списков VPN» получила поддержку. Он уточнил, что речь идет не о списке разрешенных VPN-сервисов, а о возможности открытия доступа к определенным ресурсам, доступ к которым возможен только через VPN. Анохин отметил, что некоторые сервисы, такие как Netflix и нейросети, не подпадают под ограничения Роскомнадзора, но решили не работать в России. Он выразил уверенность, что существуют технологии, которые могут обеспечить доступ к этим сервисам.

Сотовые операторы ведут переговоры с властями о восстановлении доступа россиян к Netflix и другим заблокированным ресурсам. Об этом пишет «Ъ».

На Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Билайна» Сергей Анохин сообщил, что инициатива создания «белых списков VPN» получила поддержку. Он уточнил, что речь идет не о списке разрешенных VPN-сервисов, а о возможности открытия доступа к определенным ресурсам, доступ к которым возможен только через VPN.

Анохин отметил, что некоторые сервисы, такие как Netflix и нейросети, не подпадают под ограничения Роскомнадзора, но решили не работать в России. Он выразил уверенность, что существуют технологии, которые могут обеспечить доступ к этим сервисам.